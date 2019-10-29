Зверев стал жертвой недобросовестных организаторов конкурсов красоты

Организаторы конкурсов красоты часто обманывают участниц присутствием Сергея Зверева в жюри. Так считает сам звездный стилист.

«Девочки, в ближайшее время я не буду участвовать на конкурсах красоты. Если вам говорят, что я буду в жюри или награждать — это вас разводят!» — предупредил мужчина своих подписчиц в Instagram.

Зверев отметил, что, если он примет решение посетить подобное мероприятие, то обязательно проанонсирует свой визит на официальных страницах в социальной сети. Остальную информацию о его участии где-либо следует считать обманом. Стилист попросил девушек написать ему, на каких конкурсах красоты их уже обманывали.

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Портал Teleprogramma.pro узнал подробности у помощницы Зверева — Светланы. Женщина пояснила, что в последнее время довольно часто бывают случаи, когда мероприятия, на которых Сергей когда-то появлялся, продолжают использовать фотографии с ним, обещая, что звезда снова появится. Позже ведь всегда можно извиниться в духе: артист по каким-то причинам не смог приехать. При этом стилисту даже не приходят приглашения от организаторов этих событий.