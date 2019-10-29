ЗВЕЗДЫ

Зверев стал жертвой недобросовестных организаторов конкурсов красоты

Участниц заманивают присутствием Сергея Зверева. Teleprogramma.pro разбиралась в ситуации.

Зверев стал жертвой недобросовестных организаторов конкурсов красоты
Именем Сергея Зверева пользуются обманщики. Фото:

Организаторы конкурсов красоты часто обманывают участниц присутствием Сергея Зверева в жюри. Так считает сам звездный стилист.

«Девочки, в ближайшее время я не буду участвовать на конкурсах красоты. Если вам говорят, что я буду в жюри или награждать — это вас разводят!» — предупредил мужчина своих подписчиц в Instagram.

Зверев отметил, что, если он примет решение посетить подобное мероприятие, то обязательно проанонсирует свой визит на официальных страницах в социальной сети. Остальную информацию о его участии где-либо следует считать обманом. Стилист попросил девушек написать ему, на каких конкурсах красоты их уже обманывали.

Портал Teleprogramma.pro узнал подробности у помощницы Зверева — Светланы. Женщина пояснила, что в последнее время довольно часто бывают случаи, когда мероприятия, на которых Сергей когда-то появлялся, продолжают использовать фотографии с ним, обещая, что звезда снова появится. Позже ведь всегда можно извиниться в духе: артист по каким-то причинам не смог приехать. При этом стилисту даже не приходят приглашения от организаторов этих событий.

«А потом Сергею пишут обиженные участницы, которым обещали, что он обязательно будет участвовать. Они жалуются, что и на конкурс пошли только ради него, и регистрационный взнос платили, а он, видите ли, не пришел. Все же хотят, чтобы именно он корону на голову победительнице  одел, это же память на всю жизнь», — рассказала Светлана.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

карьера моделиконкурсы красотыМоделиобманСергей Зверев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Зверев стал жертвой недобросовестных организаторов конкурсов красоты
Интересно?
Поделись с друзьями: