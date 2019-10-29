Зверев стал жертвой недобросовестных организаторов конкурсов красоты

Организаторы конкурсов красоты часто обманывают участниц присутствием Сергея Зверева в жюри. Так считает сам звездный стилист.
«Девочки, в ближайшее время я не буду участвовать на конкурсах красоты. Если вам говорят, что я буду в жюри или награждать — это вас разводят!» — предупредил мужчина своих подписчиц в Instagram.
Зверев отметил, что, если он примет решение посетить подобное мероприятие, то обязательно проанонсирует свой визит на официальных страницах в социальной сети. Остальную информацию о его участии где-либо следует считать обманом. Стилист попросил девушек написать ему, на каких конкурсах красоты их уже обманывали.
Портал Teleprogramma.pro узнал подробности у помощницы Зверева — Светланы. Женщина пояснила, что в последнее время довольно часто бывают случаи, когда мероприятия, на которых Сергей когда-то появлялся, продолжают использовать фотографии с ним, обещая, что звезда снова появится. Позже ведь всегда можно извиниться в духе: артист по каким-то причинам не смог приехать. При этом стилисту даже не приходят приглашения от организаторов этих событий.
«А потом Сергею пишут обиженные участницы, которым обещали, что он обязательно будет участвовать. Они жалуются, что и на конкурс пошли только ради него, и регистрационный взнос платили, а он, видите ли, не пришел. Все же хотят, чтобы именно он корону на голову победительнице одел, это же память на всю жизнь», — рассказала Светлана.