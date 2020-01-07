«Первые дорогие духи мне подарила Ксения Собчак»: Бузова вспомнила тяжелую юность

Как отметила телеведущая, для нее тогда это было целое событие.

Певица и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова заявила, что является обычной девушкой из простой питерской семьи. Ее родители жили на протяжении долгих лет очень скромно. Уже в 14 лет телеведущая пошла работать, чтобы позволить себе купить какую-нибудь вещь. В юности она много помогала родителям.

По словам Бузовой, даже на проекте «Дом-2» она была очень бедна. Дезодорант, к примеру, она покупала в переходе метро. «Первые дорогие духи мне подарила Ксения Собчак. Я не могла себе их позволить, и для меня это было целое событие», — сказала она.

Также Бузова отметила, что сейчас, конечно, все изменилось. Она может себе позволить многое, но не все. Певица всегда помогает своим родителям. Дает деньги своим бабушкам, которых безумно любит. Она часто отправляет родных на отдых. При этом берет все расходы на себя. Телеведущая очень хочет, чтобы родственники посмотрели мир. Раньше из-за нехватки средств они были лишены такой возможности.

Как отметила певица, сама она из-за нехватки времени редкий гость в магазинах. Если и оказывается в бутиках, то сразу набирает себе вещей на целый сезон. Звезда добавила, что она очень много работает. Таким образом она может позволить многое для себя и своих родственников, сообщает «АиФ».