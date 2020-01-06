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«Я хронический трудоголик»: Бузова пожелала всем наслаждаться выходными

Певица отмечает первый понедельник Нового года.

«Я хронический трудоголик»: Бузова пожелала всем наслаждаться выходными
Ольга Бузова. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Певица Ольга Бузова вернулась из заслуженного новогоднего отпуска в столицу России и готовится вновь браться за работу, ведь путь к успеху лежит вовсе не через каникулы.

В своем официальном аккаунте в Instagram звезда поздравила всех своих подписчиков с первым понедельником нового года и пожелала всем постараться максимально насладиться выходными днями, ведь еще раз так хорошо отдохнуть получится совсем не скоро.

«Желаю нам всем максимально насладиться всеми январскими праздниками. Сделать то, на что никогда не хватает времени в обычной жизни, сходить на каток, в кино, погулять. Я это и себе говорю, ведь я хронический трудоголик, и мне сложно заставить себя отдыхать, но учитывая, что впереди много работы и насыщенный год, понимаю, что мне это просто необходимо» — написала певица в своем Instagram.

Свое послание Бузова сопроводила фотографией, на которой она стоит рядом с яркой новогодней елкой и сжимает в руках огромный букет из алых роз.

 

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«Я хронический трудоголик»: Бузова пожелала всем наслаждаться выходными
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