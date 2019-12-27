«Штрафов на что?»: футболист Тарасов опроверг существование долгов

Отечественный футболист Дмитрий Тарасов опроверг существование у него большого количества штрафов за нарушение ПДД. Ранее сразу несколько СМИ сообщили, что на счету знаменитого спортсмена числится 533 нарушения, часть из которых до сих пор не оплачена. Бывший муж Ольги Бузовой задолжал, по неподтвержденной информации, около 75 тысяч рублей, причем официально зафиксированы они сразу на четырех машинах Дмитрия – оставшихся от «Локомотива» «Мерседесах».

«Комсомольская правда» отмечает, что в случае, если Тарасов не оплатит задолженность до конца 2019 года, ему могут грозить общественные работы и даже арест. Что касается «любимых видов» нарушений, то спортсмен якобы нередко превышает скорость и достаточно часто ездит по выделенным для общественного транспорта полосам. Сам Дмитрий в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro признался, что о штрафах слышит впервые и уверен – это неправда.

«Штрафов на что? Не было штрафов никогда! Это все неправда. У меня платит человек постоянно, ежемесячно это делает. Штрафов и долгов нет никаких», — отметил футболист.