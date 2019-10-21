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Анастасия Решетова пожаловалась на большой живот после родов

Девушка потихоньку приходит в себя, занимаясь домашними делами.

Анастасия Решетова пожаловалась на большой живот после родов
Тимати. Фото КП /Global look press

Анастасия Решетова после выписки из роддома потихоньку приходит в себя. Напомним, 16 октября девушка родила Тимати наследника по имени Ратмир. Из роддома ее встречали папа с сестрой, свекровь и счастливый отец с дочерью Алисой.

У возлюбленной Тимати хватило сил заехать на работу – в собственную клинику красоты. Здесь ее коллеги подготовили сюрприз, украсив помещение цветами и воздушными шариками.

А дома ее ждали голодные коты Тимати. Девушка посетовала, что теперь ей придется кормить не только любимого, но и его четвероногих друзей.

Но главная забота и переживание модели и «Вице-мисс России» — это послеродовой живот. Несмотря на то, что Анастасия во время беременности старалась держать себя в форме, он до сих пор очень заметен. «Пока без плоского живота, но зато в красивом свитере», — написала Решетова в своем блоге.

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Анастасия Решетова пожаловалась на большой живот после родов
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