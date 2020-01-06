«Не видел такой картинки»: Киркоров похвалил новый фильм Бондарчука

Фильм «Вторжение» едва вышел на экраны кинотеатров, но уже завален хвалебными рецензиями как от кинокритиков, так и от простых зрителей.
Аналитики уже пророчат ему кассовый сбор как минимум в миллиард рублей, ведь за первую неделю премьеры картина собрала чуть более 400 миллионов, а это весьма хороший результат.
Новую работу Федора Бондарчука отметил также и певец Филипп Киркоров, шоумен написал подробный пост в своем официальном Instagram-канале.
«Мы знакомы с Федором страшно подумать сколько лет! А он продолжает меня удивлять! Я посмотрел «Вторжение» и, признаюсь, еще не видел в нашем кино и такой картинки, и такой истории, которая просто не отпустила ни на секунду. Спасибо, что напомнил нам, что настоящая любовь побеждает все!» — написал певец.