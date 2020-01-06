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«Не видел такой картинки»: Киркоров похвалил новый фильм Бондарчука

Певец был в восторге от фантастической картины, которая вышла в кинотеатрах в начале Нового года.

«Не видел такой картинки»: Киркоров похвалил новый фильм Бондарчука
Филипп Киркоров. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Фильм «Вторжение» едва вышел на экраны кинотеатров, но уже завален хвалебными рецензиями как от кинокритиков, так и от простых зрителей.

Аналитики уже пророчат ему кассовый сбор как минимум в миллиард рублей, ведь за первую неделю премьеры картина собрала чуть более 400 миллионов, а это весьма хороший результат.

Новую работу Федора Бондарчука отметил также и певец Филипп Киркоров, шоумен написал подробный пост в своем официальном Instagram-канале.

«Мы знакомы с Федором страшно подумать сколько лет! А он продолжает меня удивлять! Я посмотрел «Вторжение» и, признаюсь, еще не видел в нашем кино и такой картинки, и такой истории, которая просто не отпустила ни на секунду. Спасибо, что напомнил нам, что настоящая любовь побеждает все!» — написал певец.

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Тэги:

Федор БондарчукФилипп Киркоровфильм «Вторжение»
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«Не видел такой картинки»: Киркоров похвалил новый фильм Бондарчука
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