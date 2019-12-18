«Женщине доверили спасение Вселенной»: Ирина Старшенбаум о фильме «Вторжение»

Актриса рассказала о съемках в блокбастере, который выйдет на экраны 1 января 2020 года.

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выйдет на экраны 1 января 2020 года и станет продолжением его картины «Притяжение», показанной в 2017 году. По сюжету главная героиня Юлия Лебедева, чью роль играет Ирина Старшенбаум, влюбляется в инопланетянина и у нее появляются сверхъестественные способности. Москву накрывает вода, и девушке предстоит спасти планету от гибели.

По словам Ирины, этот фильм можно назвать историческим событием в российском кино, потому что он открывает портал в феминистский кинематограф и множество возможностей для женщин сниматься в действительно интересных, нестандартных картинах.

«Большая радость, что женщине доверили спасение Вселенной. Думаю, что тенденция играть подружек главных героев начнет уходить после выхода «Вторжения», — сказала актриса изданию «ТН».

Инопланетянина, в которого влюбляется главная героиня, сыграл Риналь Мухаметов, с которым девушка давно знакома и считает своим близким другом. Ирина уверена, это сыграло им на руку, поскольку яркие чувства, хоть позитивные, хоть негативные между актерами очень важны и видны на экране.

«Химия должна быть, пусть и с противоположными полюсами, но какая-то провокация и чувства обязательно должны присутствовать», — говорит Старшенбаум и отмечает, что режиссер должен утверждать на главные роли людей, которые способны влюбиться друг в друга.

Во время съемок фильма актерам много времени пришлось провести под водой. Ирина Старшенбаум говорит, что это была самая сложная работа в ее карьере. Личный рекорд актрисы – 15 съемочных часов в бассейне. Девушка говорит, что работа в блокбастере в ней самой открыла сверхспособности – выносливость, умение обходиться без сна, бежать куда-то мокрой и грязной и сниматься ночью, ничего не соображая. А еще актриса отметила, что раньше регулярно посещала бассейн для занятий плаванием, но после окончания съемок поняла – все, наплавалась.

Также Старшенбаум рассказала, что вода – тоже своего рода героиня фильма, важный, неотъемлемый элемент картины. Задерживать дыхание под водой и продолжать убедительно играть свою роль актеров учил постановщик трюков Олег Чемодуров, который сказал, что очень важно избавиться от паники и максимально расслабившись, почувствовать себя с водой одним целым.

Съемки крупных подводных сцен «Вторжения» проходили в бассейне МЧС, а также в Origo Studios — большой студии в Будапеште, где снимали легендарные фильмы «Терминатор» и «Бегущий по лезвию».