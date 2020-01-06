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Манукян рассказал, как повредил руку на Куршевеле

Блогер неудачно покатался на лыжах вместе с Бузовой.

Манукян рассказал, как повредил руку на Куршевеле
Давид Манукян. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Второго января стало известно, что новый возлюбленный Ольги Бузовой, Давид Манукян, серьезно повредил себе руку во время отдыха на Куршевеле. Влюбленная пара каталась на лыжах и неудачное падение закончилось неприятно для блогера. Ольга поначалу решила, что Давид просто решил не носить ее больше на руках и поэтому специально так неудачно упал, но как оказалось, вывих был вполне реальным. Шестого января Манукян наконец-то рассказал своим подписчиком в Instagram, что с ним приключилось и даже выложил ренгтен.

Как выразился сам артист, его рука «загуляла». В сторис Давид также отметил, что ему было крайне обидно вывихнуть плечо именно на Новый год, так что он пожелал своим подписчикам крепкого здоровья. Также Манукян посетовал, что повредил именно правую руку и теперь он не сможет многое делать так же хорошо, как и до травмы, по крайней мере, пока все не заживет.

Рука Манукяна
Рука Манукяна. Фото: instagram.com/dava_m
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Давид МанукянКуршевельтравма
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Манукян рассказал, как повредил руку на Куршевеле
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