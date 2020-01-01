«Забираю тебя с собой в Новый год»: Бузова нежно призналась в любви Манукяну

Певица не так давно начала встречаться с известным блогером.

Певица и телеведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова в Instagram опубликовала снимок со своим новым возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Как известно, они познакомились не так давно на съемках клипа «Лайкер» и между ними сразу вспыхнули чувства друг к другу.

«Я точно знаю, что я сегодня не буду загадывать в новогоднюю ночь… Ведь ты рядом. Спасибо 2019 году за тебя. Забираю тебя с собой в Новый год. Мой Давид», — заявила Ольга Бузова.

Отметим, что на протяжении долгого времени телеведущая была одинока. Она не раз жаловалась на это в социальных сетях. Сейчас, судя по всему, она наконец-то обрела счастье.

Ранее Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Их развод получился очень болезненным. Как утверждала певица, спортсмен оставил ее ни с чем, выставив за дверь. Сам футболист сейчас счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. У них есть совместный ребенок, и в скором времени жена Тарасова должна снова родить.