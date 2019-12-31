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«Люблю вас, мои хорошие!»: Анна Семенович записала видеопоздравление

Певица решила быть оригинальной и не подвела итоги года.

«Люблю вас, мои хорошие!»: Анна Семенович записала видеопоздравление
Анна Семенович. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Певица Анна Семенович решила поздравить своих подписчиков в Instagram с Новым годом при помощи откровенного видео. На записи актриса томно танцует в разных образах и чаще всего с открытым декольте. В своем сообщении Семенович решила не подводить итоги уходящего 2019 года, как это делали до нее буквально все представители российского шоу-бизнеса. Вместо этого певица просто от всей души поздравила своих фанатов с наступающим праздником, а также поставила для себя сразу несколько целей, которые пообещала выполнить в 2020-м. Анна решили стать еще счастливее, перестать откладывать дела на завтра, слетать в Японию, стать лучше в целом и двигаться лишь вперед в своей профессии.

Семенович пожелала всем веселого праздника и легкой головы утром первого января.

«Люблю вас, мои хорошие! Спасибо, что все это время со мной!» — поделилась радостью Анна.

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InstagramАнна СеменовичИтоги года 2019
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«Люблю вас, мои хорошие!»: Анна Семенович записала видеопоздравление
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