«Люблю вас, мои хорошие!»: Анна Семенович записала видеопоздравление

Певица Анна Семенович решила поздравить своих подписчиков в Instagram с Новым годом при помощи откровенного видео. На записи актриса томно танцует в разных образах и чаще всего с открытым декольте. В своем сообщении Семенович решила не подводить итоги уходящего 2019 года, как это делали до нее буквально все представители российского шоу-бизнеса. Вместо этого певица просто от всей души поздравила своих фанатов с наступающим праздником, а также поставила для себя сразу несколько целей, которые пообещала выполнить в 2020-м. Анна решили стать еще счастливее, перестать откладывать дела на завтра, слетать в Японию, стать лучше в целом и двигаться лишь вперед в своей профессии.

Семенович пожелала всем веселого праздника и легкой головы утром первого января.