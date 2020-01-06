Стас Пьеха поделился снимком своей звездной бабушки с правнуками

Музыкант Стас Пьеха в Instagram разместил красивый снимок, на котором его звездная бабушка певица Эдита Пьеха в окружении самых близких людей. На фотографии, кроме Стаса Пьехи можно увидеть правнуков исполнительницы — Петра и Василису.

«Говорят, в глазах правнуков видят бесконечность… Вселенную… Познают истину! Одна очень счастливая дама (в нашей семье) кажется, знает об этом больше», — заметил Стас Пьеха.

Отметим, что у Стаса Пьехи подрастает сын Петр от бывшей жены Наталии Суховой. Не так давно он рассказывал, что купил для бывшей супруги и сына квартиру в Москве. Они переехали в нее из Санкт-Петербурга. В школу сын Стаса Пьехи пойдет уже в столице.

Что касается Василисы, то это дочь Эрики Быстровой, сестры Стаса Пьехи. Девочке сейчас шесть лет. В школу она пойдет через год. Добавим, что Эдите Пьехе уже 82 года. Она находится в прекрасной форме. Звезда до сих пор порой дает концерты, несмотря на солидный возраст.