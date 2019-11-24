«Кто любил ее – пусть любит»: Пьеха высказалась о возвращении Ротару

Возвращение Софии Ротару с концертной деятельностью в Россию вызвало в нашей стране реакцию неоднозначную. Поклонники и фанаты вроде бы рады снова увидеть любимую певицу на сцене. Политики и общественники заняли противоположную позицию, мол, пустыми залами надо встречать легенду советской эстрады.

Свое мнение относительно ситуации высказала певица Эдита Пьеха. В беседе с журналистом издания кр.ru, она отметила, что сама в политику не ввязывается и не интересуется ею. Но, считает звезда, политики не должны ввязываться и советовать людям на какие концерты ходить, а на какие нет.

«Кто любил ее — пусть любит», — подчеркнула артистка.

Те, кто не хочет смотреть выступления Софии Ротару по телевизору, всегда могут просто переключить канал. Ведь, как подчеркивает Эдита Пьеха, на вкус и цвет товарища нет.

Напомним, не так давно артистка рассказывала о том, как они всей семьей спасали от наркотической зависимости внука Стаса.