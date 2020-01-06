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Вера Алдонина провела праздничные дни вместе с отцом

Бывший муж певицы Юлии Началовой поделился красивым кадром со своей дочкой.

Вера Алдонина провела праздничные дни вместе с отцом
Вера Алдонина много времени проводит с папой/http://globallookpress.com/

Футболист Евгений Алдонин в Instagram опубликовал красивый кадр, на котором он находится в обществе своей дочери Веры. Снимок, судя по всему, был сделан в одном из торговых центров. «Прекрасные новогодние праздничные дни! Всем добра!» — подписал совместный снимок с дочерью известный игрок.

Напомним, что в прошлом году скончалась мать двенадцатилетней Веры Алдониной певица Юлия Началова. У исполнительницы начался сепсис. Она поздно обратилась за помощью к врачам. Несмотря на все усилия медиков, певица умерла.

Сейчас Вера Алдонина очень много времени проводит со своим отцом и его новой семьей. Чуть больше месяца назад нынешняя супруга футболиста Ольга родила девочку, которую назвали Анжеликой. Это уже второй совместный ребенок Алдонина и его второй жены. У них также подрастает сын Артем.

Вера Алдонина, как недавно рассказывал ее отец, в детстве хотела стать актрисой. Однако сейчас ее жизненные приоритеты изменились. Девочка хочет пойти по стопам матери и стать певицей. Алдонин отмечал, что талант у его дочери есть. Все в будущем будет зависеть только от нее.

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Вера Алдонина провела праздничные дни вместе с отцом
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