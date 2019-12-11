«Приложу усилия, чтобы она не чувствовала себя сиротой»: Алдонин высказался о дочери Вере

Футболист Евгений Алдонин в эфире шоу «ОтцыFrovka» высказался о своей двенадцатилетней дочери Вере, которая родилась в отношениях с певицей Юлией Началовой. Исполнительница скончалась в марте этого года. Сейчас Алдонин взял на себя всю заботу о ребенке.

«Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло. Рецепт тут простой — забота и внимание. От меня, от моей жены Оли. Она, кстати, тоже очень переживает из-за случившегося. С Верой мы в постоянном диалоге. Приложу все усилия, чтобы не чувствовала себя сиротой», — заявил Евгений Алдонин.

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Как считает футболист, еще прошло мало времени со смерти его бывшей супруги. «Мы с Верой стали чаще видеться. Раньше периодически забирал из школы. Сейчас постоянно. Одно дело видеться в каникулы, а сейчас каждый день. Гораздо больше общаемся с дочкой. Ребёнок как губка впитывает в себя все. Надо больше уделять ему времени. Он будет меньше чувствовать себя одиноким и брошенным. Многие сегодня, к сожалению, занимаются делами, не уделяют внимания детям. Это плохо», — отметил он.

Алдонин добавил, что его дочь увлечена музыкой. «Бабушка и дедушка многое делают для нее. Они уделяют время ее творческим способностям. Вера недавно победила в большом музыкальном детском конкурсе. Это было очень красиво, музыкально. Она играла на фортепиано», — сказал бывший супруг Юлии Началовой.