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«Отныне все мы будем не те»: Толкалина взяла в руки оружие

Артистка, как и многие другие творческие люди, любит открывать для себя что-то новое. Она постоянно находится в поиске новых ощущений, которые смогут ее вдохновить.

«Отныне все мы будем не те»: Толкалина взяла в руки оружие
Любовь Толкалина. Фото: Global Look Press

Актриса театра и кино Любовь Толкалина предстала в непривычном для нее амплуа. Все привыкли видеть ее нежной и воздушной, но новый ее образ оказался крайне дерзким. Артистка опубликовала снимок в своем Instagram, на котором запечатлена с автоматом в руках.

По словам звезды, на то, чтобы взять в руки оружие, ее вдохновил просмотр фильма «Большая Поэзия».

«…Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум.

А сердцу нужны и небо, и корни, оно не может жить в пустоте,

Как сказал один мальчик, случайно бывший при этом,

Отныне все мы будем не те», — подписала фото Толкалина.

Некоторые поклонники, особенно мужчины, пришли в восторг от такого необычного образа Любови. Многие отметили, что актрисе он очень идет.

«Хорошая машинка в красивых женских руках», — восхитился обожатель.

Отметим, что Толкалина процитировала песню Бориса Гребенщикова, в романе с которым ее подозревали некоторое время назад. Однако недавно она развеяла все слухи, заявив, что уже четыре года счастлива в отношениях.

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Любовь ТолкалинаЛюбовь Толкалина фотооружиепоэзия
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«Отныне все мы будем не те»: Толкалина взяла в руки оружие
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