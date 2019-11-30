«Отныне все мы будем не те»: Толкалина взяла в руки оружие

Артистка, как и многие другие творческие люди, любит открывать для себя что-то новое. Она постоянно находится в поиске новых ощущений, которые смогут ее вдохновить.

Актриса театра и кино Любовь Толкалина предстала в непривычном для нее амплуа. Все привыкли видеть ее нежной и воздушной, но новый ее образ оказался крайне дерзким. Артистка опубликовала снимок в своем Instagram, на котором запечатлена с автоматом в руках.

По словам звезды, на то, чтобы взять в руки оружие, ее вдохновил просмотр фильма «Большая Поэзия».

больше по теме Любовь Толкалина рассекретила своего возлюбленного Актриса опубликовала снимок, на котором она в обществе любимого человека.

«…Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум. А сердцу нужны и небо, и корни, оно не может жить в пустоте, Как сказал один мальчик, случайно бывший при этом, Отныне все мы будем не те», — подписала фото Толкалина.

Некоторые поклонники, особенно мужчины, пришли в восторг от такого необычного образа Любови. Многие отметили, что актрисе он очень идет.

«Хорошая машинка в красивых женских руках», — восхитился обожатель.

Отметим, что Толкалина процитировала песню Бориса Гребенщикова, в романе с которым ее подозревали некоторое время назад. Однако недавно она развеяла все слухи, заявив, что уже четыре года счастлива в отношениях.