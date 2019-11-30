«Отныне все мы будем не те»: Толкалина взяла в руки оружие

Актриса театра и кино Любовь Толкалина предстала в непривычном для нее амплуа. Все привыкли видеть ее нежной и воздушной, но новый ее образ оказался крайне дерзким. Артистка опубликовала снимок в своем Instagram, на котором запечатлена с автоматом в руках.
По словам звезды, на то, чтобы взять в руки оружие, ее вдохновил просмотр фильма «Большая Поэзия».
«…Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум.
А сердцу нужны и небо, и корни, оно не может жить в пустоте,
Как сказал один мальчик, случайно бывший при этом,
Отныне все мы будем не те», — подписала фото Толкалина.
Некоторые поклонники, особенно мужчины, пришли в восторг от такого необычного образа Любови. Многие отметили, что актрисе он очень идет.
«Хорошая машинка в красивых женских руках», — восхитился обожатель.
Отметим, что Толкалина процитировала песню Бориса Гребенщикова, в романе с которым ее подозревали некоторое время назад. Однако недавно она развеяла все слухи, заявив, что уже четыре года счастлива в отношениях.