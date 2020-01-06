«Максим и Алла – хорошая парочка»: Лиза Галкина высказалась о родителях

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал забавный ролик, который посвящен его детям. Как известно, от брака с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой у него подрастают шестилетние близнецы — Гарри и Лиза Галкины.

На кадрах можно увидеть, как Лиза Галкина «переквалифицировалась» в диктора телевидения. «Максим и Алла — хорошая парочка. Алла была в нашем настоящем концерте. Максим Галкин — это для нас очень хорошая новость», — произносит девочка.

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Отметим, что периодически в кадре показывается ее брат Гарри. «Ставьте лайки», — произносит он. Однако в конце записи, видимо, поняв, что речь Лизы достаточно бессвязна, он произносит: «Она не знает, что говорит».

В подписи под видео Максим Галкин пояснил: «Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», — отметил популярный телеведущий.