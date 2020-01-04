Самбурская в розовом купальнике и на шпильках отметилась на Бали

Настасья Самбурская редко рассказывает о личной жизни. Одно время она интриговала поклонников снимком с молодым человеком, но потом призналась, что ее сердце свободно. Заводить детей актриса тоже не торопиться. Она объяснила, что ребенок должен родиться в любви. А пока артистка предпочитает жить для себя. На новогодние каникулы она уехала на Бали со своей подругой Натальей Рудовой.

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За первых дни отдыха Самбурская уже продемонстрировала растяжку прямо у дороги, а также заявила, что поправилась. на одном из снимков актриса показа животик. Но похоже, что это все были плоды фотошопа. На новом фото девушка предстала в соблазнительном розовом купальнике на одной бретельке. Он подчеркнул ее длинные и стройные ноги. Босоножки на шпильке и миниатюрная сумка дополнили образ.

Волосы Настасья предпочла не укладывать. Также она обошлась без макияжа. «За хлебом», — в шутку, а может и нет, написала звезда.

Поклонникам понравился такой пляжный образ. «Теперь я тоже так буду за хлебом ходить. Красавица моя. Обожаю тебя», «Цвет фуксия вам очень к лицу», «Мне бы так за хлебом ходить», В таком виде хлеб сам к вам придет«, «Ой, какая красивая», — прокомментировали пост подписчики. к слову, носить купальник со шпильками — это уже давняя фишка актрисы. В таком виде она уже дефилировала летом на Самуи.