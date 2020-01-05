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«Я вдохновляюсь не этим»: Богомолов утихомирил ревнивую Собчак

Телеведущая и режиссер отправились на новогодние праздники покорять горы. В этот раз влюбленные отдали предпочтение активному отдыху, поэтому они ежедневно катаются на лыжах.

«Я вдохновляюсь не этим»: Богомолов утихомирил ревнивую Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак опубликовала ролик на своей странице в социальной сети Instagram, на котором запечатлен ее муж Константин Богомолов. Светская львица, будучи высококлассным интервьюером, задает избраннику вопросы, на которые он с удовольствием отвечает.

Так, режиссер заявил, что у российского лыжного спорта однозначно есть будущее. Он отметил, что является тому примером. Ведь уже на второй день катания Константин покорил синюю трассу. На третий он планирует перейти уже на красную.

После этого Ксения отметила, что у супруга очень красивая инструкторша. Кажется, в ее голосе прозвучали нотки ревности. Но верный муж поспешил ее успокоить.

«Малыш, я вдохновляюсь не этим. Я вдохновляюсь запретом на допинг», — заверил телеведущую избранник.

Отметим, что семейная пара предпочитает кататься после пары стаканов ароматного глинтвейна. Зато, благодаря алкогольному напитку, они точно не замерзнут!

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«Я вдохновляюсь не этим»: Богомолов утихомирил ревнивую Собчак
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