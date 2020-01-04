ЗВЕЗДЫ

«Ты в маму, да?»: Собчак запечатлела разговор с сыном на камеру

Светская львица не удивилась тому, что ее наследнику не нравится есть домашнюю еду.

«Ты в маму, да?»: Собчак запечатлела разговор с сыном на камеру
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак после расставания с Максимом Виторганом взяла на себя большую часть материнских обязанностей, но время от времени актер проводит время с сыном Платоном. Так перед Новым годом он свозил наследника покататься на лыжах, а также они побывали на необычной елке. А вот на новогодние каникулы мальчик уже уехал с мамой в Куршевель. К слову, бурные обсуждения вызвало то, что телеведущая добралась до горнолыжного курорта на частном самолете.

Трехлетний наследник Собчак вместе с ней покатался на лыжах. Мальчик заметно подрос за год. Он уже умеет разговаривать, чем и воспользовалась светская львица после принятия душа. Она опубликовала видео, на котором запечатлена с мокрыми волосами и в полотенце. Укутан был в махровое полотенце и Платон. «Ты хочешь в ресторане покушать?», — спросила она сына. «Да», незамедлительно ответил он.

Ксения решила узнать, почему именно в ресторане. «Потому что мне не нравится дома», — признался малыш. «То есть, ты в маму, да? Любишь в ресторане есть», — резюмировала телеведущая. Поклонников умилили трогательное видео. Более того, блондинка показала, как поет ее наследник. Похоже, что после расслабляющих процедур они действительно отправились в ресторан.

Напомним, что ранее Собчак заявила, что отправилась отдыхать на честно заработанные деньги. Однако не всей ей поверили. Одни считают, что светская львица живет на деньги покойного отца, а другие уверены, что не все миллионы звезда заработала официально.

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«Ты в маму, да?»: Собчак запечатлела разговор с сыном на камеру
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