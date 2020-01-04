«Деньги от покойного папы»: Лена Миро высмеяла Собчак за отдых в Куршевеле

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» объяснила благодаря чему Ксения Собчак может позволить летать на дорогие мировые курорты на частном самолёте. Напомним, что звезда выложила снимок, на котором стоит около воздушного судна. При этом она отметила, что отправилась в отпуск на честно заработанные деньги. Многие стали возмущаться такому поведению телеведущей.

Как считает Миро, россияне терпеть не могут мажоров. При этом Ксения Собчак, как раз самый ненавистный случай. Блогер считает, что светская львица глупая и наглая баба. Она сознательно троллит людей Куршевелем.

«Всё Ксюшадь прекрасно понимает. Деньги от покойного папы. Возможность их заработать — тоже. Родись Ксения в простой семье — она бы никогда не выбилась в люди», — заявила Лена Миро.

Блогер добавила, что у Собчак далеко не выдающаяся внешность. Туловище очень некрасиво. Кроме того, отвратительный характер и подростковая обидчивость. Миро уверена, что не будь Собчак богата она бы смогла выйти замуж только по хитрому залету. Блогер сказала, что будь Собчак умна и родись в обычной семье, то люди бы на такую фотографию не обратили даже внимания.