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Собчак поставила на горные лыжи трехлетнего сына Платона в Куршевеле

Телеведущая улетела отдыхать с ребенком на престижный европейский курорт.

Собчак поставила на горные лыжи трехлетнего сына Платона в Куршевеле
Собчак учит сына кататься на горных лыжах/http://globallookpress.com/

Светская львица Ксения Собчак в Instagram опубликовала снимок своего трехлетнего сына Платона. Мальчик начал обучаться катанию на горных лыжах. Вместе с мамой он сейчас находится на престижном европейском курорте Куршевель. Правда, судя по виду, Платон не очень счастлив инициативе мамы научиться кататься на горных лыжах. Сама Ксения Собчак кратко подписала снимок: «Лыжник».

Напомним, что популярная телеведущая стала мамой в ноябре 2016 года. Сына она родила от актера Максима Виторгана, с которым в прошлом году развелась. Сейчас звезда замужем за режиссером Константином Богомоловым.

Что касается отца мальчика, то у него также появилась новая любовь. Максим Виторган встречается с популярной актрисой Нино Нинидзе.

Собчак и Виторгану ради ребенка удалось сохранить дружеские отношения. Мальчик часто бывает дома у отца. В прошлом году Собчак и Виторган даже какое-то время отдыхали вместе с сыном в Испании. Правда, затем светская львица отправилась в Италию к Константину Богомолову.

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Константин БогомоловКсения СобчакКуршевельМаксим ВиторганПлатон Виторган
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Собчак поставила на горные лыжи трехлетнего сына Платона в Куршевеле
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