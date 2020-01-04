Собчак поставила на горные лыжи трехлетнего сына Платона в Куршевеле

Светская львица Ксения Собчак в Instagram опубликовала снимок своего трехлетнего сына Платона. Мальчик начал обучаться катанию на горных лыжах. Вместе с мамой он сейчас находится на престижном европейском курорте Куршевель. Правда, судя по виду, Платон не очень счастлив инициативе мамы научиться кататься на горных лыжах. Сама Ксения Собчак кратко подписала снимок: «Лыжник».

Напомним, что популярная телеведущая стала мамой в ноябре 2016 года. Сына она родила от актера Максима Виторгана, с которым в прошлом году развелась. Сейчас звезда замужем за режиссером Константином Богомоловым.

Что касается отца мальчика, то у него также появилась новая любовь. Максим Виторган встречается с популярной актрисой Нино Нинидзе.

Собчак и Виторгану ради ребенка удалось сохранить дружеские отношения. Мальчик часто бывает дома у отца. В прошлом году Собчак и Виторган даже какое-то время отдыхали вместе с сыном в Испании. Правда, затем светская львица отправилась в Италию к Константину Богомолову.