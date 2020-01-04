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Глюкоза зажигательно станцевала на отдыхе в Маврикии

Певица виртуозно подвигала бедрами на камеру.

Глюкоза зажигательно станцевала на отдыхе в Маврикии
Глюкоза исполнила зажигательный танец/http://globallookpress.com/

Певица Глюкоза в сторис Instagram разместила забавный танец, который она исполнила, находясь на отдыхе в Маврикии. Как известно, в отпуск звезда отправилась вместе со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым, от которого родила двух дочек

Глюкоза. Фото
Глюкоза станцевала на Маврикии/https://www.instagram.com/glukozamusic/

На кадрах можно увидеть, как сначала исполнительница идет по направлению к океану. Затем она интересуется у своих подписчиков, что им нравится больше – зима или лето. Сама певица делает выбор в пользу лета.

Далее исполнительница в бикини бежевого цвета начинает зажигательно танцевать. Она красиво двигает бедрами. При этом звезда не постеснялась показать подписчикам свою фигуру. У нее великолепная тонкая талия и округлые ягодицы. Певица, как известно, много времени приводит в спортзале. Она гордится своим телом.

Отметим, что еще одна страсть Глюкозы — йога. Ей она занимается уже не один год. Разделяет ее взгляды в этом направлении и любящий супруг. В прошлом году ходили слухи будто бы певица расстается с мужем. Впрочем, нынешний совместный отдых доказывает, что все в жизни звёздной исполнительницы с супругом просто прекрасно. Они счастливы в обществе друг друга.

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Александр ЧистяковГлюкозаМаврикийНовости google
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Глюкоза зажигательно станцевала на отдыхе в Маврикии
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