«Я отдавал им свою энергию»: Макаревич высказался о своих украинских концертах

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о своем гастрольном туре по городам Украины. Как известно, у музыканта состоялось сразу несколько концертов в этой стране. Везде зрители встречали его на ура.

Как отметил Макаревич, во время своих выступлений он не занимался там общественным опросом состояния веры украинцев. Он просто выходил на сцену и выступал перед своими поклонниками. Для него было отрадно видеть полные залы своих фанатов и их радостные глаза.

«Я отдавал им свою энергию. Они мне свою. Всё происходило замечательно. Никакой трагедии в их жизни я не увидел», — сказал лидер «Машины времени».

В то же время Андрей Макаревич не исключил, что у украинцев наверняка масса проблем. Просто на его концертах они об этом не задумываются, потому что расслабляются и в спокойной обстановке слушают его песни и хиты. Артист отметил, что он никогда не занимался пропагандой какой-либо веры, сообщает «Фонтанка».

Также музыкант отметил, что он не знает новых имен, которые загораются на российской эстраде. К примеру, такие личности, которые сегодня очень популярны, как рэпер Face или Тима Белорусских ему совершенно неизвестны. Как он заметил, такую музыку он не слушает. В то же время музыкант уважительно относится к выбору людей, которым такие звезды по душе. Для него же они остаются, как он выразился, белыми пятнами.