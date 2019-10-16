Наталья Штурм соврала подруге, что беременна от Макаревича

Певица поделилась с подписчиками историей о том, как в детстве «фанатела» от группы «Машина времени».

Наталья Штурм решила рассказать своим подписчикам забавную историю из своей юности. Она призналась, что, будучи школьницей, была горячей поклонницей группы «Машина времени» и ее лидера Андрея Макаревича.

Как-то раз будущая певица во время урока переписывалась с одноклассницей. В одной из записок она сообщила ей, что у нее роман с Макаревичем. Более того, она заявила, что будто бы беременна от музыканта. Штурм рассказывает, что приятельница поверила ей и очень жалела.

«А ночью мама чистила форму (у нас форма была шерстяная, коричневая — антисекс) и увидела среди фантиков крамольный клочок именно со словом «беременная». Составила пазл и чуть не поседела, потом вспомнила что мне всего 14 лет», — рассказывает Наталья.

Она добавила, что рассказала эту историю самому Макаревичу, когда участвовала в его программе «Смак». По словам певицы, музыкант поблагодарил ее за то, что тогда «так легко отделался».