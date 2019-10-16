ЗВЕЗДЫ

Наталья Штурм соврала подруге, что беременна от Макаревича

Певица поделилась с подписчиками историей о том, как в детстве «фанатела» от группы «Машина времени».

Наталья Штурм соврала подруге, что беременна от Макаревича
Наталья Штурм. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Наталья Штурм решила рассказать своим подписчикам забавную историю из своей юности. Она призналась, что, будучи школьницей, была горячей поклонницей группы «Машина времени» и ее лидера Андрея Макаревича. 

Как-то раз будущая певица во время урока переписывалась с одноклассницей. В одной из записок она сообщила ей, что у нее роман с Макаревичем. Более того, она заявила, что будто бы беременна от музыканта. Штурм рассказывает, что приятельница поверила ей и очень жалела. 

«А ночью мама чистила форму (у нас форма была шерстяная, коричневая — антисекс) и увидела среди фантиков крамольный клочок именно со словом «беременная». Составила пазл и чуть не поседела, потом вспомнила что мне всего 14 лет», — рассказывает Наталья. 

Она добавила, что рассказала эту историю самому Макаревичу, когда участвовала в его программе «Смак». По словам певицы, музыкант поблагодарил ее за то, что тогда «так легко отделался». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей Макаревичгруппа «Машина времени»Наталья ШтурмПевица
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наталья Штурм соврала подруге, что беременна от Макаревича
Интересно?
Поделись с друзьями: