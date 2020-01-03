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Анастасия Волочкова провела ритуал по сжиганию завистников в печи

Танцовщица находится на Пхукете и наслаждается отдыхом.

Анастасия Волочкова провела ритуал по сжиганию завистников в печи
Волочкова сожгла завистников в печи/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, что во время отдыха в Таиланде провела ритуал по сжиганию всех своих завистников в огромной печи. Как отметила звезда, она сожгла весь негатив, инстаграмных ботов и все недоразумения ушедшего года. При этом танцовщица отметила, что обряд получился очень веселым.

«Эта печь предназначена для сжигания негатива. Этот ритуал забавный. Тем, кто верит, помогает. И желания можно загадывать. Возле храма Будды находится. Всем хорошего настроения, юмора и любви! Как же мне тут хорошо!» — заявила Анастасия Волочкова.

Отметим, что на Пхукет в Таиланд танцовщица отправилась вместе со своим молодым человеком, которого она упорно скрывает от публики. Подписчикам Волочковой остается только гадать, кто ее возлюбленный.

Ранее Волочкова рассказывала, что мужчина живет у нее в особняке. При этом она спокойно к этому относится. Звезда говорила, что не за горами свадьба с любимым человеком.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаНовости googleПхукетТаиланд
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Анастасия Волочкова провела ритуал по сжиганию завистников в печи
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