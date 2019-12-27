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«Что сказать, я плачу»: Волочкова не сдержала слез, узнав о смерти Волчек

О скоропостижной кончине художественного руководителя театра «Современник» стало известно в четверг, 26 декабря.

«Что сказать, я плачу»: Волочкова не сдержала слез, узнав о смерти Волчек
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

Анастасия Волочкова не смогла сдержать слез скорби, узнав о скоропостижной смерти 86-летней Галины Волчек. Балерина вспомнила, что еще весной виделась с художественным руководителем театра «Современник» на юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремле. В зрительском зале артистка сидела рядом с ныне покойной Галиной Борисовной. В интервью «Комсомольской правде» Анастасия рассказала о том, что уход Волчек — эта большая потеря всей страны. Волочкова всегда относилась к народной артистке СССР как к кумиру, человеку, задающему тон в драматическом искусстве.

«Что сказать, я плачу… Когда такая легенда уходит из жизни, трудно говорить», — добавила балерина.

Еще в понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что Волчек была доставлена в одну из московских больниц из-за проблем с легкими. В окружении художественного руководителя «Современника» не сомневались, что Галина Борисовна сможет побороть недуг.

Однако несмотря на все приложенные усилия, медикам не удалось спасти Волчек. Слова соболезнования близким покойной народной артистки СССР выразили близкие друзья: Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Владимир Винокур, Александр Олешко, Алла Пугачева, Надежда Бабкина, Игорь Николаев и многие другие.

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«Что сказать, я плачу»: Волочкова не сдержала слез, узнав о смерти Волчек
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