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Мама Елизаветы Песковой поделилась откровенными снимками из ванной

Екатерина Солоцинская – вторая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента.

Мама Елизаветы Песковой поделилась откровенными снимками из ванной
Мать Елизаветы Песковой поделилась откровенными кадрами/http://globallookpress.com/

Мама Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Екатерина Солоцинская опубликовала в Instagram несколько откровенных снимков. На кадрах женщина лежит в ванной полностью обнаженной. Фотографии получились очень красивыми, гармоничными и подчеркивают ее женственность и красоту.

Как считает Екатерина Солоцинская, нет ничего зазорного, чтобы показать свою фигуру, если тебе уже больше сорока лет. Бывшая жена политика отметила, что чем интереснее и насыщеннее у человека собственная жизнь, тем меньше внимания он уделяет проблемам других, и чем человек интеллигентнее и образованнее, тем менее он склонен осуждать. В этом, как она считает, и состоит гармония с самим собой и окружающим миром.

По словам матери Елизаветы Песковой, взрослый человек вправе сам решать за себя, чем заниматься. Он полностью отвечает за свои поступки и не должен в этих вопросах с кем-то советоваться. Вторая жена Дмитрия Пескова добавила, что необходима умеренность во всем. Пока в России к этому не придут, будут продолжаться баттлы, в которых каждый из участников станет на разрыв отстаивать крайности своих суждений. Она считает, что нужно в первую очередь смотреть на самих себя и оценивать свои поступки.

Напомним, что Екатерина Солоцинская вышла замуж за Дмитрия Пескова, как только ей исполнилось 18 лет. До этого мужчина на протяжении нескольких лет за ней красиво ухаживал. В 1998 году у пары появилась на свет дочь Елизавета. Затем родились два сына – Мик и Дени. После развода с Песковым Екатерина вместе с детьми живет во Франции. При этом она в прекрасных отношениях с нынешней супругой Пескова фигуристкой Татьяна Навкой.

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Мама Елизаветы Песковой поделилась откровенными снимками из ванной
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