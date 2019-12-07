НОВОСТИ

«Он никогда не орет»: Елизавета Пескова высказалась об отце

По словам 21-летней девушки, ее папа очень четко доносит свои мысли до окружающих.

«Он никогда не орет»: Елизавета Пескова высказалась об отце
Елизавета Пескова высказалась об отце/https://www.instagram.com/lisa_peskova/

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России, в эфире YouTube-шоу Forbes Digest рассказала о своем отце. Она отметила, что как только ей исполнилось 18 лет, Дмитрий Песков перестал помогать ей в финансовом плане. Он хочет, чтобы дочь всего добивалась сама.

Как отметила Елизавета Пескова, ее отец прекрасно разбирается в восточной культуре. Если она что-то сделает не так, то одним из самых жестких наказаний будет разочарование отца. Елизавета Пескова предпочитает до этого не доводить.

«Он никогда не орет. Всегда разговаривает очень тихо, четко. Двумя словами и одним взглядом может дать понять все, что он о тебе думает», — заявила девушка.

При этом Елизавета Пескова отметила, что отец никогда не будет навязывать окружающим свою точку зрения. В любой конфликтной ситуации Дмитрий Песков, как она отметила, пытается понять корень проблемы и найти пути решения конфликтной ситуации. Она добавила, что в доме отца не принято повышать голос. Проблемы принято обсуждать в спокойной и размеренной обстановке.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ПесковДмитрий Песков последние новостиЕлизавета Пескова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он никогда не орет»: Елизавета Пескова высказалась об отце
Интересно?
Поделись с друзьями: