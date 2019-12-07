«Он никогда не орет»: Елизавета Пескова высказалась об отце

По словам 21-летней девушки, ее папа очень четко доносит свои мысли до окружающих.

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России, в эфире YouTube-шоу Forbes Digest рассказала о своем отце. Она отметила, что как только ей исполнилось 18 лет, Дмитрий Песков перестал помогать ей в финансовом плане. Он хочет, чтобы дочь всего добивалась сама.

Как отметила Елизавета Пескова, ее отец прекрасно разбирается в восточной культуре. Если она что-то сделает не так, то одним из самых жестких наказаний будет разочарование отца. Елизавета Пескова предпочитает до этого не доводить.

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«Он никогда не орет. Всегда разговаривает очень тихо, четко. Двумя словами и одним взглядом может дать понять все, что он о тебе думает», — заявила девушка.

При этом Елизавета Пескова отметила, что отец никогда не будет навязывать окружающим свою точку зрения. В любой конфликтной ситуации Дмитрий Песков, как она отметила, пытается понять корень проблемы и найти пути решения конфликтной ситуации. Она добавила, что в доме отца не принято повышать голос. Проблемы принято обсуждать в спокойной и размеренной обстановке.