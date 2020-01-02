Гагарина приняла цветы и извинения от финалиста «Голоса» из команды Шнурова

Певица Полина Гагарина приняла извинения от финалиста шоу «Голос» из команды музыканта Сергея Шнурова, Антона Токарева. Напомним, что ранее другой член команды лидера группы «Ленинград» Арсений Курчанин во время одной из песен подошел к исполнительнице и бросил в нее горсть семечек. Певица не ожидала такого подвоха. Кроме того, на протяжении всего проекта Шнуров при помощи своих участников подшучивал над Гагариной.

«Раз – это для вас, Полина. За все простите нас», — сказал Антон Токарев и вручил девушке цветы. Гагарина, надо признать, была очень рада презенту. Цветы от молодого человека она взяла.

Отметим, что в финале шоу «Голос» наставники команд выступали вместе со своими подопечными. Токарев, к примеру, вместе со Шнуровым исполнил популярную песню «Супер гуд». При этом все нецензурные слова были в композиции заменены.

Любопытно, что в композиции Шнурова и его подопечного были по-доброму упомянуты все та же Полина Гагарина и бывший лидер группы «Браво», один из наставников восьмого сезона шоу «Голос» Валерий Сюткин.