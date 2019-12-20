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Полина Гагарина дождалась извинений за скандал с семечками на «Голосе»

Уральский рэпер Арсений Курчанин недавно виделся с исполнительницей.

Полина Гагарина дождалась извинений за скандал с семечками на «Голосе»
Гагарина получила извинения за инцидент с семечками/http://globallookpress.com/

Уральский рэпер Арсений Курчанин, который на проекте «Голос» во время исполнения композиции бросил семечки в Полину Гагарину, принес ей официальные извинения. «Недавно мы с ней встретились после концерта в Кремле, где я выступал. Мило побеседовали, обнялись и поцеловались. Я ей даже подарил букет цветов, уточнил, не остались ли у нее на меня никаких обид», — сказал музыкант.

Также он отметил, что не хотел выходить с этой песней на «Голосе», однако Сергей Шнуров и солистка группы «Ленинград» Виктория Кузьмина, которая с ним занималась, на этом настояли. Кузьмина вообще сразу сказала, что будет бомба. Кстати, когда он вышел к Шнурову в спортивном костюме, то музыкант воскликнул: «О, это же я в молодости».

Также он отметил, что идея купить семечки и бросить горсть в Полину Гагарину принадлежит Шнурову. В один из дней он подошел к Курчанину и сказал: «Слушай, купи семок и Гагариной прямо кинь и скажи: «От души».

Как сказал рэпер, во время того эфира у Полины Гагариной было плохое настроение. Впрочем, он не считает, что чем-то ее обидел. Как сказал Курчанин, это был песенный номер, поэтому обижаться на него не за что, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Арсений КурчанинПолина ГагаринаСергей Шнуровшоу "Голос"
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Полина Гагарина дождалась извинений за скандал с семечками на «Голосе»
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