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39-летняя Куркова подчеркнула фигуру приталенным платьем с рукавами-буфами

Актриса призналась, что в Новом 2020 году она планирует меньше сниматься в кино.

39-летняя Куркова подчеркнула фигуру приталенным платьем с рукавами-буфами
Равшана Куркова (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Равшана Куркова приняла участие в новой импровизированной фотосессии. В кадре актриса из сериала «А у нас во дворе…» предстала в двухцветном приталенном платье с рукавами-буфами. Знаменитость отдала предпочтение трендовой пастельной палитре, выбрав бело-голубые оттенки. Длинные локоны девушка собрала в хвост, выпустив несколько прядей. Экс-возлюбленная Ильи Бачурина подчеркнула фигуру облегающим нарядом, дополнив образ бежевыми лодочками на каблуке.

В недавнем интервью актриса призналась, что в Новом 2020 году она планирует меньше сниматься в кино. По словам знаменитости, если раньше она бралась за многие проекты, иногда работая сразу над двумя картинами, то сейчас ей хочется сконцентрироваться именно на качестве, а не на количестве. Равшана не стала скрывать: беспрерывные съемки, разучивание текста и погружение в новую роль — тот процесс, который требует полной самоотдачи. Подобный график, по словам Курковой, изматывает. И в последствии наступает момент полного выгорания.

При этом артистка призналась, что ей очень нравится озвучивать мультфильмы. Еще до январских каникул Равшана побывала на премьерном показе мультика «Иван Царевич и Серый волк — 4». По словам знаменитости, она получила большое удовольствие от всего происходящего на студии. Кроме того, актриса по-достоинству оценила персонажей сказки.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильРавшана Куркова
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39-летняя Куркова подчеркнула фигуру приталенным платьем с рукавами-буфами
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