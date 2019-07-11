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Словно подруги: Равшана Куркова поделилась снимком с мамой

Актриса пять дней провела на отдыхе в Турции вместе с родительницей.

Словно подруги: Равшана Куркова поделилась снимком с мамой
Равшана Куркова. фото: globallookpress.com

Равшана Куркова стала сниматься в кино совсем юной, поэтому ее знает несколько поколений зрителей. Сейчас девушке 38 лет и в ее копилке десятки картин, включая такие успешные, как «Мамы», «Звоните ДиКаприо» и «Балканский рубеж». О своей личной жизни актриса предпочитает не рассказывать. Ей часто приписывают романы, но над слухами она лишь смеется. Свободное время звезда предпочитает проводить со своей мамой Рано Кубаевой.

В начале лета, когда у Равшаны выдалось несколько свободных дней, она предпочла их провести в детокс-клинике. Она посещала оздоровительные процедуры и купалась в бассейне. После этого актриса приступила к съемкам в новом проекте, название которого она держит в тайне. Однако недавно у Куркоровой появись пять выходных, которые она с радостью провела в Турции с мамой. В городе Бодрум они много гуляли, читали книги и наслаждались местными пейзажами.

Артистка даже успела сделать несколько фото в бикини, но как выяснилось, загорать ей было нельзя. Вернувшись в Москву она поделилась снимком с мамой. В кадре Равшану обнимает смуглая женщина в стильных очках и ярком зеленом платье. «Сразу видно, кто вовсю загорал, а кто от солнца эти 5 дней прятался, ибо нельзя в середине съёмочного процесса вдруг вернуться мулаткой», — написала актриса. Она осталась довольна своим мини-отпуском.

Поклонники восхитились красотой мамы и дочки. Многие удостоверились в том, что Куркова очень похожа на родительницу. «Очень красивая мама», «Какие вы хорошие», «Такие вы нежные! Хорошее фото!», «Словно лучшие подруги», — прокомментировали пост подписчики. К слову, артистка не срывает, что живет с мамой в соседних подъездах. По всей видимости, они видятся почти каждый день.

 

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звездные семьикрасота и здоровьеРавшана Куркова

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Словно подруги: Равшана Куркова поделилась снимком с мамой
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