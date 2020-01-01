«Все могло закончиться большой трагедией»: Солнцев сдал жену обратно в больницу

По словам фрика, Екатерина Терешкович снова начала вести себя неадекватно.

Шоумен Гоген Солнцев признался, что был вынужден сдать жену-пенсионерку обратно в клинику, где ранее она проходила лечение от алкогольной зависимости. Дело в том, что после выписки 64-летняя Екатерина Терешкович снова начала вести себя неадекватно.

Как отметил Солнцев, соседи поставили ему ультиматум. Либо он отселяет куда-нибудь супругу, либо они сами ее просто выселят с помощью полиции. Как отметил Солнцев, портить отношения с соседями он не захотел. Все могло закончиться даже потерей им квартиры. Соседи могли обратиться в судебные органы.

Как добавил фрик, обстановка в доме была ужасной. В квартиру приходили незнакомые люди, с которыми 64-летняя Терешкович выпивала.

«Все могло закончиться большой трагедией. Я делал все ради ее спасения», — отметил Гоген Солнцев, слова которого приводит портал Dni.ru. Напомним, что жена Солнцева не так давно рассказывала, что у нее появился ухажер. Причем мужчине больше восьмидесяти лет. Сам фрик говорил, что у Терешкович ничего не получится с любовником из-за того, что они уже оба в солидном возрасте.