Гоген Солнцев собрался оставить пожилую супругу на Новый год одну

Разборки в семье Гогена Солнцева дошли до нового уровня. Только за один выпуск ток-шоу «Прямой эфир» супруга шоумена Екатерина Терешкович сначала подралась с ним, а затем с его предполагаемой любовницей. Дело в том, что полгода назад его жена начала лечиться от алкоголизма. Однако избавиться от пагубной зависимости оказалось непросто, поэтому Гоген на три месяца поместил ее в частную клинику.

Пока Терешкович проходила курс лечения, сам шоумен отдыхал во Вьетнаме. Когда он вернулся, его жена уже самовольно покинула медицинское учреждение. По его словам, во время последней встречи с ней, жена в нетрезвом состоянии его избила. На своих ногах он показал синяки. А вот дочь Екатерины Львовны была вынуждена признаться, что застала дома у шоумена другую женщину. Гоген заверил, что Лидия всего лишь его подруга. Но это не успокоило Терешкович, которая сразу напала на соперницу при встрече.

После этого супруги так и не смогли помириться. Более того, в студию приехал поклонник жены Солнцева. Пожилой мужчина по имени Владимир Ильич Хлопков, преподаватель, выразил свою симпатию Екатерине и заверил, что Гоген ее недостоин. «Я надеюсь, что она меня полюбит. Я настроен на очень серьезные отношения», — признался он. Когда мужчина вручил букет своей пассии, то Гоген подбежал и предложил отдать ему свое обручальное кольцо, то Терешкович его оттолкнула. «А что она цветы принимает?», — возмутился шоумен.

При это вскоре выяснилось, что Новый год Солнцев планирует встретить за границей на море. «Если Катя со своим молодым человеком хотят присоединиться, то пусть покупают билет за свой счет. У вас не хватит пенсий! А что я должен встречать Новый год со стариками?», — высказался он. Потом шоумен добавил, что с ним уже летит его подруга Лидия Александровна. Именно с ней Гоген проводил время пока жена находилась в больнице. Гости в студии попытались предостеречь его, заверив, что его подруга может оказаться аферисткой.