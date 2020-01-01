«Мир должен быть цветным»: Лоза отреагировал на критику концертов Пугачевой

Певец Юрий Лоза высказался по поводу критики концертов Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов во время программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что Пугачева «еле дышит» и ей пора на покой. Его поддержал музыкант Прохор Шаляпин, который считает, что звезда должна уступить дорогу молодым исполнителям.

«Мир должен быть цветным. Если люди хотят видеть этих артистов, они должны их видеть. А те, кто не хочет – могут на них не смотреть», — сказал Лоза. По словам музыканта, на телевидении должно быть как можно больше разных передач. На самый разный вкус зрителя. Тогда каждый житель страны выберет самую любимую для себя.

Также Лоза считает, что если артист чувствует в себе силы выступать, то его возраст не так и важен. Он добавил, что за границей некоторые ветераны, например, Мирей Матье, собирают полные стадионы. Зрительская любовь, как он думает, сильнее всего, сообщает РИА «Новости».

В ушедшем году Алла Пугачёва дала два концерта. Один прошел в Кремлёвском дворце и был посвящен семидесятилетию Примадонны. Также звезда выступила в Белоруссии на «Минск-Арене». На ее выступлении было почти двадцать тысяч зрителей.