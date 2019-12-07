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Лоза категорично ответил Покровскому на слова о деградирующих россиянах

Ранее лидер группы «Ногу Свело» заявил, что ему больно наблюдать за тем, как российских людей убивает алкоголизм и нищета.

Лоза категорично ответил Покровскому на слова о деградирующих россиянах
Юрий Лоза/Фото: globallookpress.com

Композитор Юрий Лоза категорично ответил лидеру коллектива «Ногу Свело» Максиму Покровскому на слова о деградирующих россиянах. Ранее исполнитель, который не так давно переехал в США заявил, что ему больно наблюдать, как спивается российская нация. Покровский уверенно заявил – российский народ «подубит», но люди борются с нищетой и усталостью.

«Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает», — отметил солист.

Юрий Лоза поспешил не согласиться с коллегой по творческому цеху. Он заявил, что если уж говорить о деградации, то это наглядно заметно в зарубежных странах, ведь в России до сих пор уважают неприкосновенность женщин, в Европе и Америке же мужчине давно разрешено поднять руку на слабый пол.

Для «Пятого канала» Лоза Также подчеркнул, что Россия всеми доступными способами стремится сохранить свои традиции, но это отнюдь не означает, что она устарела или сдала.

«Мы не пропагандируем однополую любовь, но это не значит, что мы деградируем в этом плане. Наоборот, я бы сказал, что Запад в этом направлении деградирует», — резюмировал он.

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группа "Ногу свело"Максим ПокровскийЮрий Лоза
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Лоза категорично ответил Покровскому на слова о деградирующих россиянах
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