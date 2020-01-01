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Волочкова озвучила стоимость виллы, на которой живет в Таиланде

Как отметила балерина, в аренду такое жилье не сдается.

Волочкова озвучила стоимость виллы, на которой живет в Таиланде
Волочкова отдыхает на дорогой вилле в Таиланде/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова, которая отдыхает в Таиланде со своим любимым мужчиной, в Instagram озвучила стоимость виллы, где она остановилась. Цена такого жилья, надо отметить, кусается. По словам танцовщицы, надо отдать 350-380 тысяч долларов за виллу. Причем в аренду она не сдается. Ее можно только купить.

По словам балерины, таких вилл в Таиланде всего семь. «С гаражом и всеми радостями. Трёх-четырёхспальневые. Нам так тут клево! Иду на пляж. Приготовила завтрак нашим. Все, что могу. А у вас как утро новогоднее начинается?» — спросила танцовщица своих многочисленных поклонников.

Отметим, что Анастасия Волочкова примерно год назад начала встречаться с мужчиной, которого она до сих пор не представила публике. Известно, что он живет в ее особняке в Подмосковье. Как отмечала танцовщица, не за горами свадьба с любимым.

Добавим, что пока мама отсутствует дома, дочь Волочковой Ариадна живет с бизнесменом Игорем Вдовиным, своим отцом. Балерина отмечала, что мужчина много лет не виделся с ребенком. Сейчас наконец-то он стал брать девочку к себе.

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Анастасия ВолочковаАриадна ВолочковаИгорь ВдовинНовости googleТаиланд
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Волочкова озвучила стоимость виллы, на которой живет в Таиланде
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