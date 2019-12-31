«Вы человек пустой и глупый, прям как валенок»: Гордон дала характеристику мужу Летучей

Юрист Екатерина Гордон в Instagram нелестно отозвалась о муже телеведущей Елены Летучей, адвокате и бизнесмене Юрии Анашенкове. Она заметила, что мужчина, судя по его официальным доходам, находится на содержании у своей супруги.

«Юристы и адвокаты, увы, бессильны во взыскании алиментов с нищих людей. Поэтому я давно говорю о необходимости реформы в семейном кодексе. Более того, Анашенков, по моему личному мнению, человек пустой и глупый, прям как валенок… Как можно кинуть на деньги собственного сына и продемонстрировать на всю страну, что вы ничего не зарабатываете своей юридической профессией, да ещё и много врете», — заявила Екатерина Гордон.

больше по теме Елена Летучая потребовала с телеканала НТВ 50 миллионов рублей Как считает телеведущая, в современном мире публичные люди крайне незащищенные.

Как сказала юрист, деньги на содержание сына Анашенкова перечисляла только Летучая. Три раза по десять тысяч рублей. Она добавила, что Анашенков оклеветал бывшую супругу на всю страну, обвинив в торговле людьми. Она посоветовала мужу Летучей продолжать сидеть на шее у телеведущей. Гордон добавила, что таким людям, как Анашенков, она продолжит говорить правду в лицо и в следующем году.

Напомним, что не так давно вышла программа «Звезды сошлись» на канале НТВ. В ней бывшая жена Анашенкова заявила, что муж не платит алименты на ребёнка. В ответ Елена Летучая с супругом подали иск в суд. Они требуют с канала НТВ 50 миллионов рублей за клевету в эфире.