«Это пыль»: Гордон по-женски поддержала Лолиту после расставания с мужем

Катя Гордон нестандартно поддержала Лолиту Милявскую, которая недавно тяжело рассталась со своим мужем. 6 ноября выйдет в свет новый клип певицы с пронзительной песней «Папа». Редкий слушатель может слушать ее без комка в горле.

больше по теме Катя Гордон прослезилась, вспомнив жизнь на прошлой квартире Прежнее жилье напомнило артистке про трудный период в ее карьере.

Екатерина разместила в своем блоге отрывок из клипа и написала: «Слишком много таланта вокруг меня… голова дала трещину! Господи, спасибо, что вокруг такая красота! Лолита, мне пофигу на твои жизненные несуразицы, ибо это такая пыль по сравнению с твоим Талантом».

Напомним, супруг Лолиты Дмитрий Иванов оставил ее три месяца назад. Для артистки это было серьезным ударом по самолюбию. Она подозревает, что мужчина нашел другую. Дмитрий категорически отрицает эту версию, заверяя, что снимки с новой пассией по имени Ольга, которые просочились в СМИ, свежие. Якобы он начал встречаться с девушкой уже после разрыва с Милявской. Певица в эту легенду не верит.