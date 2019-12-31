«За ингредиентами для оливье»: публика умирает со смеху над шуткой Тимати

Похоже, что на семью Тимати решили обрушиться все хейтеры мира. Еще не утихло обсуждение поступка Симоны Юнусовой, мамы музыканта, которая позволила облизать внучке Алисе палец своей ноги. И вот уже новый инфоповод подоспел. На сей раз отметился сам рэпер.

В своем блоге он опубликовал снимок с огромной сумкой, сопроводив его шутливым текстом: «За ингредиентами для оливье».

Конечно, кое-кто кто оценил простой юмор Тимати. «Много горошка не клади, музыка будет не та», «Пакет что надо», — поддержали они идею.

Однако нашлись и те, кто вспомнил недавние мемы из Интернета, которые высмеивают разницу в росте между Тимуром и его гражданской женой Анастасией Решетовой. У него – 169 см, у нее – 180 см. При этом девушка всегда старается казаться ниже, если фотографируется рядом с возлюбленным, подгибая ноги.

«Почему ты любишь все большое? Даже женщины всегда большие», — поиздевалась одна из подписчиц рэпера. На что он неожиданно ответил: «Комплексы маленького человека».

Несмотря на то, что Тимати сопроводил свой комментарий смеющимся смайлом, это спровоцировало спор между подписчиками о возможных вариантах «размера». Самодеятельные юмористы изрядно поупражнялись в злословии, написав всего на это замечание свыше 200 ответов (на момент публикации).