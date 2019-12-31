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«За ингредиентами для оливье»: публика умирает со смеху над шуткой Тимати

Рэпер отправился за новогодними покупками с огромной сумкой.

«За ингредиентами для оливье»: публика умирает со смеху над шуткой Тимати
Тимати. Фото: КП, Global look press.

Похоже, что на семью Тимати решили обрушиться все хейтеры мира. Еще не утихло обсуждение поступка Симоны Юнусовой, мамы музыканта, которая позволила облизать внучке Алисе палец своей ноги. И вот уже новый инфоповод подоспел. На сей раз отметился сам рэпер.

В своем блоге он опубликовал снимок с огромной сумкой, сопроводив его шутливым текстом: «За ингредиентами для оливье».

Конечно, кое-кто кто оценил простой юмор Тимати. «Много горошка не клади, музыка будет не та», «Пакет что надо», — поддержали они идею.

Однако нашлись и те, кто вспомнил недавние мемы из Интернета, которые высмеивают разницу в росте между Тимуром и его гражданской женой Анастасией Решетовой. У него – 169 см, у нее – 180 см. При этом девушка всегда старается казаться ниже, если фотографируется рядом с возлюбленным, подгибая ноги.

Тимати. Фото
https://www.instagram.com/anshlak/

«Почему ты любишь все большое? Даже женщины всегда большие», — поиздевалась одна из подписчиц рэпера. На что он неожиданно ответил: «Комплексы маленького человека».

Несмотря на то, что Тимати сопроводил свой комментарий смеющимся смайлом, это спровоцировало спор между подписчиками о возможных вариантах «размера». Самодеятельные юмористы изрядно поупражнялись в злословии, написав всего на это замечание свыше 200 ответов (на момент публикации).

«Ну наконец-то признался», — отметился администратор небезызвестного паблика Аnshlak на своем ресурсе.

«То ли шутка, то ли минутка откровений», — прошелся по юмору Тимати Telegram-канал «Только никому».

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«За ингредиентами для оливье»: публика умирает со смеху над шуткой Тимати
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