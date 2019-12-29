«Я такая, какая есть»: мама Тимати объяснила, зачем дала внучке облизать палец своей ноги

Надо признать, что некоторые поступки звезд российского шоу-бизнеса по-настоящему шокируют. Например, Симона Юнусова, которая позволила дочке Тимати обсосать палец своей ноги. Более того, звездная бабушка посчитала нужным снять на видео этот не самый приятный момент и выложила его на всеобщее обозрение в Instagram. Она ожидала критики, но явно не настолько много. В итоге видеоролик женщина удалила, а свой поступок попыталась объяснить через другой пост в личном Instagram.

По словам Симоны, кто-то может посчитать ее злой и шокирующей, но идти на поводу у толпы и подстраивать свой Instagram под мнение окружающих она не будет. Иронично, что при этом видеоролик вызвавший ярость у людей она все же удалила.