НОВОСТИ

«Не бойтесь влюбиться»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым годом

По словам исполнительницы, у тех, кто любит, вырастают крылья и нет проблем со здоровьем.

«Не бойтесь влюбиться»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым годом
Долина советует всем россиянам в новом году влюбиться/http://globallookpress.com/

Певица Лариса Долина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» пожелала всем жителям России любви в новом году. «Не бойтесь влюбиться. У тех, кто любит, вырастают крылья и нет проблем со здоровьем. Они востребованы всегда и везде», — заявила исполнительница.

По словам звезды, она хочет, чтобы год крысы принес удачу всем россиянам. «Если символом является это животное, значит в этом что-то есть. Пусть год принесет удачу и новые знакомства. Те, кто еще не влюбился – срочно влюбляйтесь», — посоветовала она.

Также звезда отметила, что все странички, которые якобы ведет она в социальных сетях, на самом деле фейковые. Она подчеркнула, что не нужно их читать и верить тому, что там про нее пишут.

«Меня нет нигде в социальных сетях. Кто-то постоянно выдает меня за себя. Мы с дочкой боремся с этим, но все равно появляются новые странички. Дочь Ангелина ведет Instagram. Она там иногда рассказывает и о моей личной жизни. Естественно, что с моего разрешения», — заявила исполнительница.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Лариса ДолинаНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не бойтесь влюбиться»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым годом
Интересно?
Поделись с друзьями: