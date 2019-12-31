«Не бойтесь влюбиться»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым годом

По словам исполнительницы, у тех, кто любит, вырастают крылья и нет проблем со здоровьем.

Певица Лариса Долина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» пожелала всем жителям России любви в новом году. «Не бойтесь влюбиться. У тех, кто любит, вырастают крылья и нет проблем со здоровьем. Они востребованы всегда и везде», — заявила исполнительница.

По словам звезды, она хочет, чтобы год крысы принес удачу всем россиянам. «Если символом является это животное, значит в этом что-то есть. Пусть год принесет удачу и новые знакомства. Те, кто еще не влюбился – срочно влюбляйтесь», — посоветовала она.

Также звезда отметила, что все странички, которые якобы ведет она в социальных сетях, на самом деле фейковые. Она подчеркнула, что не нужно их читать и верить тому, что там про нее пишут.

«Меня нет нигде в социальных сетях. Кто-то постоянно выдает меня за себя. Мы с дочкой боремся с этим, но все равно появляются новые странички. Дочь Ангелина ведет Instagram. Она там иногда рассказывает и о моей личной жизни. Естественно, что с моего разрешения», — заявила исполнительница.