ЗВЕЗДЫ

«Три красавицы»: Долина появилась на публике с дочкой и подросшей внучкой

Артистка провела выходной с семьей.

«Три красавицы»: Долина появилась на публике с дочкой и подросшей внучкой
Лариса Долина. фото: globallookpress.com

Лариса Долина в последнее время не часто выходит в свет. 64-летняя артистка предпочитает уделять свободное время семье. Не так давно она побывала в Германии с дочкой Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой. Тогда певица позволила себя один день спокойно погулять по Баден-Бадену. Вернувшись в Москву, она погрузилась в предновогоднюю суматоху и снялась в культовом образе из фильма «Мы из джаза» для праздничной передачи.

А минувшие выходные Долина смогла провести с семьей. Она сводила внучку на новогоднюю елку. Артистка пришла на встречу с Дедом Морозом, как обычный зритель. В соцсети ее дочка поделилась трогательным фото. Она запечатлела себя, маму и кроху Александру. Все они выглядели очень счастливыми, но казалось, что Ларисе Александровне представление понравилось больше, чем остальным. Она выглядела очень счастливой.

Примечательно, что в обычной жизни звезда предпочла неброский макияж, волосы она собрала в хвост и надела обычную белую блузку. В очках с прозрачной оправой певица смотрелась стильно. Дочка была одета подстать маме, а вот внучка облачилась в наряд горчичного цвета, а на ее голове красовался ободок с рогом единорога.

«На первом фото видно кто самый довольный! Спасибо всем за этот чудо праздник!!! 1,5 часа на одном дыхании. Добрый красочный новогодний бум!» — поделилась отзывов Ангелина.

Многие не только отметили, что Долина прекрасная бабушка, но и поразились тому, как хорошо она выглядит. «Три красавицы», «По мне так довольны все», «Трио — самые очаровательные красотки! Такие позитивные! Умнички!», «Лариса Александровна просто космически прекрасная! Горжусь тем, что мой кумир так выглядит! И вы, Линочка с Сашей, тоже красотки», «Какая единорожка симпатичная», — отозвались пользователи Сети.

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«Три красавицы»: Долина появилась на публике с дочкой и подросшей внучкой
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