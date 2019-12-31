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«С тобой очень интересно и хорошо»: Корчевников спровоцировал слухи о романе с Жосул

Телеведущий заявил, что обсудил с коллегой планы на следующий год.

«С тобой очень интересно и хорошо»: Корчевников спровоцировал слухи о романе с Жосул
У Корчевникова. возможно, грядут перемены в личной жизни/http://globallookpress.com/

Телеведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» Борис Корчевников в Instagram разместил снимок со своей коллегой по православному телеканалу «Спас» Еленой Жосул. «Предрождественская Лена Жосул! С тобой очень интересно и хорошо. Обсудили планы на будущий год. И как же тебе идет кулончик Спаса. С наступающим всех — от нас с Леной», — заявил Борис Корчевников.

Между тем многие поклонники звезды посчитали, что у него роман с девушкой. Дело в том, что ранее у себя на страничке телеведущий размещал снимок с кулончиком. Сейчас же пользователи сделали свои выводы, кому он его подарил.

Елена Жосул – известный российский журналист. Кандидат политических наук, доцент. На православном телеканале «Спас» она ведет программы «До самой сути» и «Женская половина». Ранее девушка работала корреспондентом и обозревателем информационного агентства «Интерфакс-Религия». Она не замужем.

Борис Корчевников никогда не был женат. Ранее он не раз признавался, что никак не может встретить свою вторую половинку. Не исключено, что в личной жизни популярного телеведущего грядут перемены.

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Борис КорчевниковЕлена ЖосулНовости googleТелеканал "Спас"
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«С тобой очень интересно и хорошо»: Корчевников спровоцировал слухи о романе с Жосул
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