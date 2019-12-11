«До недавней болезни мог отжаться сто раз»: Корчевников надеется восстановить здоровье

По словам телеведущего, сейчас он только подтягивается по утрам дома.

Телеведущий рейтинговой программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» Борис Корчевников заявил, что надеется полностью восстановить свое здоровье. Напомним, что несколько лет назад ему был поставлен страшный диагноз – доброкачественная опухоль головного мозга, которая затронула слуховой нерв. После этого телеведущий заметно располнел.

Как сказал Корчевников, он никак не может добраться до секции самбо. В детстве он увлекался этим видом спорта. Также порой его можно увидеть на ринге. Ему нравится бокс. Правда, из-за сильной занятости удается позаниматься боксом ему не чаще одного раза в месяц.

«Пока весь мой спорт — отжимания и подтягивания дома по утрам, и только. До недавней болезни мог отжаться сто раз. Надеюсь вернуть эту планку. Надеюсь поправить здоровье, а все остальное — как Бог даст», — заявил Борис Корчевников.

Также 37-летний ведущий объяснил, почему в его жизни так до сих пор и не появилась девушка. Журналист выдвинул версию, что всему виной недостатки звезды. Сам он считает, что ему сложно объективно рассуждать на эту тему. В то же время сказал, что со стороны всегда виднее. По словам ведущего, в его жизни была девушка, которую он по-настоящему любил. Причем у нее даже был ребёнок, сообщает «СтарХит».