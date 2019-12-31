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«Очень красивая»: Эмин представил публике свою моложавую маму

31 декабря у Ирины Агаларовой день рождения.

«Очень красивая»: Эмин представил публике свою моложавую маму
Эмин. Фото Global look press.

Российско-азербайджанский певец Эмин поздравил с днем рождения свою маму Ирину Агаларову. Трогательное поздравление он разместил в своем блоге. Специально для своей любимой родительницы музыкант создал клип.

Под песню «Мама» в кадре появляются редкие семейные фотографии, на которых предстает совсем юная Ирина, ее супруг Араз Агаларов, президент и владелец группы компаний Crocus Group, сестра певца Шейла и, конечно же, сам Эмин в разные годы.

«Мама, 31 декабря – мой самый любимый день в году! С днем рождения! Будь всегда здорова, счастлива, любима, полна энергии и позитива, а, главное, будь рядом!» — написал музыкант в Instagram.

К поздравлениям Эмина присоединились некоторые звезды.

«Эмин, дорогой, у тебя такая прекрасная мама! С днем рождения Ирину Иосифовну! Крепкого здоровья и как можно больше радости!» — пожелала певица Зара.

Отметились в числе поздравивших также Катя Лель и Брендон Стоун.

Многие поклонники Эмина были просто очарованы, увидев его маму. «Очень красивая женщина», «Как молодо выглядит!» — написали они.

Кстати, 31 декабря у Эмина родилась не только мама, но и его дочь Афина. Наследница от второго брака певца появилась на свет в 2018 году.

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«Очень красивая»: Эмин представил публике свою моложавую маму
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