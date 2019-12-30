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«Люблю, любима и счастлива!»: Ксения Собчак подвела итоги 2019 года

Теледива рассказала о своих самых значимых достижениях.

«Люблю, любима и счастлива!»: Ксения Собчак подвела итоги 2019 года
Ксения Собчак. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Конец года — это лучшее время, чтобы подвести итоги, посмотреть на себя со стороны и рассказать о своих лучших достижениях. Ксения Собчак не стала исключением и написала в Instagram подробный пост со всеми своими достоинствами и недостатками 2019 года.

Как рассказала теледива, ей буквально с нуля удалось создать YouТube-канал «Осторожно, Собчак!», на который уже подписались более миллиона человек, а просмотров там в 100 раз больше. Также Собчак смогла выпустить два документальных фильма и взять интервью у таких звезд, как режиссер Ларс фон Триер и дирижер Теодор Иоаннович Курентзис. Ксения входит  в топ-10 самых цитируемых журналистов России, а также она успешно вышла замуж за Константина Богомолова.

«Мой Инстаграм всегда честен с вами. Люблю, любима и счастлива! С наступающим!» — написала Собчак.

Самые преданные поклонники звезды с любовью отметили, что Ксения — это лучшее, что случилось с Ютубом в 2019 году.

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InstagramИтоги года 2019Ксения Собчак
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«Люблю, любима и счастлива!»: Ксения Собчак подвела итоги 2019 года
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