«Зависть гложет мои органы!»: Васильев отвесил сладкий комплимент Киркорову

В новогоднем выпуске «Модного приговора» в качестве истца импровизированного фэшн-суда неожиданно для многих выступил Филипп Киркоров. Король российской эстрады привел в студию Первого канала своих пожилых родственников для их преображения. В их числе оказалась тетя Мари, дядя Хари и отец Киркорова Бедрос.

Дядя Филиппа – бывший футболист, специально переехал из Болгарии в Россию, чтобы заниматься с Мартином спортом. Тетя некогда работала оперной певицей и даже получила определенную долю славы в Болгарии. Теперь она обучает детей Киркорова музыке и управляет его большим домом.

Киркоров обратился к Эвелине Хромченко, чтобы стилисты проекта сотворили чудо с его близкими и преобразили их в лучшую сторону. Больше всего претензий от дорогого племянника получила тетя Мари.

«Моя тетя могла бы одеваться лучше. Я покупаю ей вещи, фирменные. Привожу из-за границы или приобретаю в Москве, нахожу поводы, чтобы их подарить, а она их не носит! Она даже волосы дома хной красит, простите! Сама! У нее прекрасная фигура, у нее красивейшие ноги», — сказал Киркоров. «Но и у вас! – не удержался от комплимента историк моды Александр Васильев. – Вы так постройнели! Зависть гложет все мои органы!»

Киркоров признался, что ненавидит худеть и заниматься своей внешностью, считая это дело «адским трудом».