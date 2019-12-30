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«Зависть гложет мои органы!»: Васильев отвесил сладкий комплимент Киркорову

Историк моды обратил внимание на красивые ноги короля российской эстрады.

«Зависть гложет мои органы!»: Васильев отвесил сладкий комплимент Киркорову
Кадр из "Модного приговора"

В новогоднем выпуске «Модного приговора» в качестве истца импровизированного фэшн-суда неожиданно для многих выступил Филипп Киркоров. Король российской эстрады привел в студию Первого канала своих пожилых родственников для их преображения. В их числе оказалась тетя Мари, дядя Хари и отец Киркорова Бедрос.

Дядя Филиппа – бывший футболист, специально переехал из Болгарии в Россию, чтобы заниматься с Мартином спортом. Тетя некогда работала оперной певицей и даже получила определенную долю славы в Болгарии. Теперь она обучает детей Киркорова музыке и управляет его большим домом.

Кадр из "Модного приговора". Папа, тетя и дети Киркорова. Фото
Кадр из «Модного приговора». Папа, тетя и дети Киркорова

Киркоров обратился к Эвелине Хромченко, чтобы стилисты проекта сотворили чудо с его близкими и преобразили их в лучшую сторону. Больше всего претензий от дорогого племянника получила тетя Мари.

«Моя тетя могла бы одеваться лучше. Я покупаю ей вещи, фирменные. Привожу из-за границы или приобретаю в Москве, нахожу поводы, чтобы их подарить, а она их не носит! Она даже волосы дома хной красит, простите! Сама! У нее прекрасная фигура, у нее красивейшие ноги», — сказал Киркоров.

«Но и у вас! – не удержался от комплимента историк моды Александр Васильев. – Вы так постройнели! Зависть гложет все мои органы!»

Киркоров признался, что ненавидит худеть и заниматься своей внешностью, считая это дело «адским трудом».

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«Зависть гложет мои органы!»: Васильев отвесил сладкий комплимент Киркорову
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