Звездный стиль

«Переоденьте клоуна»: Киркорова решили преобразить на «Модном приговоре»

В Сети развернулась нешуточная баталия по поводу необходимости этого фэшн-эксперимента.

«Переоденьте клоуна»: Киркорова решили преобразить на «Модном приговоре»
Филипп Киркоров. Фото Global look press.

30 декабря в 9.55 покажут «Модный приговор» на «Первом канале» с участием Филиппа Киркорова. Король российской эстрады выступит не приглашенным звездным гостем, а участником шоу, над которым будут ставить модный эксперимент.

Поддержать певца придут его отец Бедрос, тетя Мари и дядя Хари.

«Будет невероятно интересно! Уже не терпится самому увидеть! Моя семья – мой фэшн-мотиватор», — написал в своем блоге Филипп.

Друзья и поклонники Киркорова отреагировали на новость в основном благодушно.

«Вся твоя семья – это одна большая Любовь», — написала в Instagram ведущая шоу Юлия Барановская.

«Кому не нужно, так это тебе, ты всегда круто одет», «Сколько наблюдаю за тобой, ты дерзкий непростой парень. Талант, шарм, умница», «Ой, как интересно, надо будет посмотреть. Люблю программы с вашим участием», — можно увидеть в комментариях.

Однако не обошлось и без тех, кто воспринял новость несколько иначе. «Переоденьте наконец этого клоуна», «Филипп, вас очень много! Освободите место другим!», «Как матрешка или поднос Жостовский наляпан. И детей так же одевает», — написали другие фолловеры.

Напомним, недавно в интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Максим Зарипов тоже нелестно выразился о вкусе Филиппа Киркорова.

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«Переоденьте клоуна»: Киркорова решили преобразить на «Модном приговоре»
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