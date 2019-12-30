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«Прости нас, мы не видели тогда, что ты уже болела»: Тарасова об уходе Волчек

Татьяна Анатольевна пришла на гражданскую панихиду в «Современник», чтобы проститься со знаменитым худруком.

«Прости нас, мы не видели тогда, что ты уже болела»: Тарасова об уходе Волчек
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова раскрыла детали смертельного недуга худрука «Современника» Галины Волчек.

Напомним, актрисы и многолетнего бессменного руководителя театра не стало на 87-м году жизни 26 декабря. А 29-го числа в здании театра прошла гражданская панихида, на которой было замечено множество известных людей.

Татьяна Тарасова также пришла возложить цветы к гробу всенародной любимицы. Чуть позже она со сцены призналась, что готова разрыдаться, вспоминая, насколько хорошим человеком и чутким другом была Галина Борисовна.

Тарасова также подчеркнула, что на дне рождения, который отмечался 19 декабря, Волчек уже сильно кашляла, но тогда и подумать никто не мог, что все закончится трагично.

Тарасова также вспомнила, что до госпитализации Волчек была весела и достаточно бодра. Как руководитель же всегда была справедлива.

«Прости нас, что мы не видели тогда, что ты уже болела», — резюмировала свою речь тренер.

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«Прости нас, мы не видели тогда, что ты уже болела»: Тарасова об уходе Волчек
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